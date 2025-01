Metz passe leader, Caen s’enfonce... et Benoît Tavenot dégoupille

Grosse performance pour la lanterne rouge du classement !

Pour le compte de la vingtième journée de Ligue 2, Martigues a décidé de ne pas laisser de place au suspense en inscrivant trois buts dans la seule première période au détriment d’Amiens (onzième, et assuré de rester dans le ventre mou) : Yanis Hadjem a ouvert le score dès la neuvième minute, Oualid Orinel a fait le break de la tête et Karim Tlili a enfoncé le clou avant la pause. Un autre club, lui aussi mal classé, a choisi de ne pas attendre la mi-temps pour plier son match disputé sur la pelouse de Rodez (treizième, en sachant que le Red Star peut le doubler) : Ajaccio (seizième) a en effet rapidement fait la différence via Moussa Soumano et son capitaine Mickaël Barreto, même si Timothé Nkada (meilleur buteur du championnat, désormais) a transformé un penalty à l’heure de jeu. Bien plus haut, Metz (nouveau leader, en attendant la rencontre de Lorient) a logiquement dominé Grenoble (neuvième) à domicile grâce à une excellente entame de second acte magnifiée par des réalisations de Papa Diallo et de l’inévitable Cheikh Sabaly, tandis que Joel Asoro a enfoncé le clou dans le temps additionnel.

Grosse colère à Furiani

De son côté, Guingamp (provisoirement troisième) a sans grande surprise battu Caen (avant-dernier) : alors que les 22 acteurs pensaient retourner aux vestiaires pour l’entracte sur un score vierge, les Bretons ont finalement marqué par l’intermédiaire de Brighton Labeau, et cela a suffi pour vaincre des Normands toujours aussi décevants. Devant son public et contre Troyes (quinzième), Laval (cinquième, là aussi de manière provisoire) a également fait le boulot malgré la pluie, puisque Jordan Tell a envoyé un coup de casque décisif au fond des filets. Moins attendu, Bastia (dixième, qui pourrait tomber un peu plus bas à la fin du week-end) a failli perdre son premier match à la maison dans la compétition depuis le 3 mai 2024 (soit dix parties, tout de même) : à la suite d’une frappe de loin de Thérence Koudou, Pau (huitième) a ainsi cru repartir de Corse avec les trois points en poche, chose peu évidente à faire lorsqu’on se déplace au stade Armand-Cesari. Raison pour laquelle, entre autres, Benoît Tavenot est spectaculairement sorti de ses gonds et s’est fait expulser après avoir attrapé Jordy Gaspar par le col. Mais finalement, le Sporting a égalisé sur le gong sur un péno de Julien Maggiotti pour conserver son invincibilité.

Et encore une soirée sans 0-0, dans cette deuxième division !

💥😳 Le gros craquage du coach de Bastia, Benoît Tavenot, qui attrape Jordy Gaspar par le colback ! 🟥 C'est carton rouge !#action #SCBPAUFC pic.twitter.com/J6Ppo7jrMh — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 24, 2025

Caen 0-1 Guingamp

But : Labeau (44e)

Metz 3-0 Grenoble

Buts : Diallo (42e), Sabaly (56e) et Asoro (90e+3)

Laval 1-0 Troyes

But : Tell (62e)

Martigues 3-0 Amiens

Buts : Hadjem (9e), Orinel (25e) et Tlili (42e)

Bastia 1-1 Pau

But : Maggiotti (90e+13, SP) pour Bastia // Koudou (63e) pour Pau

Rodez 1-2 Ajaccio

Buts : Nkada (63e, SP) pour Rodez // Soumano (28e) et Barreto (40e) pour Ajaccio

