Metz se sépare de deux joueurs en l'espace de quelques heures

Le grande braderie tombe en janvier cette année en Moselle.

En l’espace de quelques heures, deux Grenats ont fait leurs valises pour tenter leur chance sous d’autres cieux européens. Simon Elisor (à ne pas confondre avec Tom Jedusor) prend la route du Portugal. Arrivé en juillet 2023, l’attaquant de 25 ans, quitte le club pour rejoindre le FC Famalicão, en première division portugaise.

Le Portugal et l’Italie comme destinations

Après avoir découvert la Ligue 1 la saison dernière (14 matchs, 1 but), Elisor avait été prêté à l’ESTAC pour six mois. Après une blessure à la cheville, survenue lors d’un amical face au Torino en août, le retour a été compliqué et il ne s’était pas imposé comme un élément indispensable cette saison.

[ ℙ𝕣𝕠 ] 🔁 @simon_elisor n'est plus Messin. L'attaquant est 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲́𝗿𝗲́ à @FCF1931_Oficial 🔎 🤝 Bonne continuation Simon ! — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 22, 2025

De son côté, Fali Candé file en Serie A. Le défenseur international bissau-guinéen, arrivé en janvier 2022, a été prêté avec option d’achat au FC Venise. Candé a marqué les Grenats de son empreinte avec 85 matchs au compteur et un rôle clé dans la remontée du club en Ligue 1 en 2023. Son coup franc de 20 mètres face à Bastia en octobre 2022 reste gravé dans les mémoires messines.

Deux trajectoires, mais une seule certitude : ils réchaufferont leurs corps… au soleil.

