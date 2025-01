La Champions Cup Rekupo, la Ligue des champions des jeunes écolo-footeux

Le plaisir avec un grand P.

Qu’elle est loin, l’époque où un tournoi se résumait à un réveil aux aurores et à un sandwich « américain » à midi. Alors, tant qu’à faire et à vivre avec son temps, pourquoi ne pas revivre ces moments magiques, avec des stands écolos et une finale dans une vraie enceinte de Ligue 1 . C’est exactement ce que propose la 15e Champions Cup Rekupo, le rendez-vous immanquable pour les futurs cracks du ballon rond.

Road to Nice

Cet événement a été créé par Jean-Christophe Marquet, ancien joueur de l’OM, avec l’objectif d’offrir une expérience inoubliable et de mettre en avant le football féminin. « C’est une mise en avant du football amateur qui est très importante pour nous, car les souvenirs de jeunesse se créent lors de ces tournois », s’exclame-t-il. Ici, on met les grands moyens pour les petits : équipements flambant neufs offerts par les partenaires, des repas et goûters qui feraient rougir votre cantine scolaire, et surtout… aucune inscription à payer. « Ça fait pas mal de temps que je réfléchissais avec le staff pour toujours accompagner de la meilleure des façons ces clubs qui sont souvent fragilisés par leur côté financier, par leur quotidien, et c’est pas facile. »

Et parce qu’il faut bien un peu de challenge pour mériter tout ça, le tournoi propose des étapes qualificatives – catégories U9, U11 et U13F – aux quatre coins de la France. Chaque région aura son héros, et à la fin, tout le monde se retrouve à l’Allianz Riviera de Nice, pour y affronter des clubs professionnels : le PSG, l’OM, l’OGC Nice en passant par la Juventus.

Du foot, mais pas que

Marquet, accompagné de ses collaborateurs – notamment l’ancien Nantais Sébastien Piocelle – , a compris que vouloir être footballeur, c’est bien, mais être un citoyen responsable, c’est mieux. C’est pour ça qu’autour des terrains, on trouve un « village écolo » mis en place par le partenaire majeur, Rekupo. « Dans le monde où l’on vit, il faut leur donner des outils supplémentaires. Ils seront peut-être, et je le souhaite tous, professionnel·le·s, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Donc, il faut qu’on leur explique que la vie, il n’y a pas que le football, il y a plein d’autres choses. On est responsable de leur donner le maximum d’éléments pour les éduquer autour du sport », exprime l’ancien latéral gauche olympien. Des stands pour apprendre à réduire son empreinte carbone, des animations pour sensibiliser les joueurs et les joueuses entre deux matchs.

Côté tribunes, c’est la folie qu’on promet. Parents et grands-parents peuvent venir encourager les équipes locales, armés de pancartes faites maison, les bénévoles mettent l’ambiance, et la compétition est tellement intense que même les arbitres (UNAF) ont droit à leurs petits moments de gloire.

Et si les étoiles ne finissent pas sur le maillot, elles seront déjà dans les yeux.

