Maxime Saada (Canal +) : « Ils sont infiniment plus intelligents dans le rugby que dans le foot français »

Saada, tomates, oignons, chef !

Auditionné par le Sénat par la commission de la Culture, de l’Éducation, de la Communication et du Sport ce mercredi, Maxime Saada en a remis une couche sur la Ligue de football professionnel en comparant sa façon de travailler à celle de la LNR, la Ligue nationale de rugby (avec laquelle Canal + travaille au moins jusqu’en 2032) : « Ils sont vraiment infiniment plus intelligents dans le rugby que dans le foot français. Et je ne parle pas de la fédération, je parle de la ligue. D’abord, ils sont en réflexion. Ils sont en réflexion constante sur la valeur de leur produit. On a des réunions régulières avec le président de la Ligue, son directeur général, l’ensemble des membres clés, les présidents de clubs… pour le produit, ce qui marche ou non. »

Saada en a également profité pour saluer l’arrivée de DAZN, pointant toutefois leurs difficultés à trouver un équilibre. Une question reste en suspens : qu’en est-il d’un retour prochain de Canal dans le foot français, surtout en cas de désengagement de la plateforme britannique ? « Il n’y a pas de décision définitive chez Canal. La décision dépend des circonstances. Est-ce que la porte est entrouverte aujourd’hui ? Non. Est-ce qu’elle peut s’ouvrir demain ? Cela dépendra des conditions. »

Comprendre : Canal + négociera à ses conditions le retour du foot français sur ses antennes quand ses concurrents se seront cassé la gueule à des tarifs trop élevés. Malin.

