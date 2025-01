Des matchs de foot féminin annulés au Bangladesh après des manifestations islamistes

Il ne manque que « France », il y a tous les mots clés pour C-News.

Face à la montée des groupes islamistes au Bangladesh, le foot féminin est en grand danger. Ce mercredi, deux matchs ont été annulés suite à des manifestations de ces groupes, qui ne souhaitent pas voir des femmes jouer au football. Le premier devait opposer ce mardi deux équipes de la ville de Dinajpur, mais la rencontre a été annulée 30 minutes avant le coup d’envoi et les joueuses ont rapidement été mises en sécurité. Ce mercredi, un second match féminin n’a pas pu se tenir entre Joypurhat et Rangpur.

« Le football féminin est contraire à l’islam »

L’un des participants à ces manifestations explique ces événements à l’AFP, de manière très explicite. « Le football féminin est contraire à l’islam. Il est de notre devoir religieux d’empêcher tout ce qui va à l’encontre de nos croyances », a déclaré Abu Bakkar Siddique, directeur d’une école islamique locale. En effet, depuis la chute de l’ex-Première ministre Sheikh Hasina en août dernier, le Bangladesh subit la montée inquiétante de l’islamisme, dans un pays à majorité musulmane.

« Les islamistes de notre secteur se sont rassemblés dans un champ et ont marché vers le site. Ils étaient des centaines », a détaillé à l’AFP Samiul Hasan Emon, organisateur de la rencontre, dans des propos relayés par le Parisien. Ce dernier incident a été condamné par la fédération de football bangladaise. « Le football est pour tout le monde et les femmes ont pleinement le droit d’y participer », a-t-elle réagi dans un communiqué.

