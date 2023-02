Le capitaine du Bangladesh signe en Argentine

Préparez-vous à des scènes de liesse dans les rues du Bangladesh.

Véritable légende et actuel capitaine de la sélection du Bangladesh, Jamal Bhuyan signe en Argentine, à Sol de Mayo. Recordman de sélections avec 68 apparitions sous le maillot des Tigres du Bengale, le milieu de terrain de 32 ans rejoint ce club de Torneo Federal A, équivalent de la troisième division argentine, situé à Viedma dans la province du Río Negro. Il va y découvrir le dixième club de sa carrière. Une nouvelle qui va ravir les Bengalis, quand on connaît l’engouement qu’il y a au pays pour l’Albiceleste depuis plusieurs décennies et que l’on a encore revu lors du Mondial 2022.

En Bangladesh son de Argentina, y ahora de @Soldemayoficial. @Jamal_Bhuyan, Capitán y emblema de la selección, tiene todo acordado para llegar a Viedma en los próximos días, y ser parte del plantel profesional q jugará el próximo Federal A. Bienvenido a Argentina crack! pic.twitter.com/JcMlDi6kj5 — Juan Pablo Beacon (@JuanPBeacon) February 27, 2023

Le gouvernement argentin a même annoncé qu’il allait rouvrir une ambassade au Bangladesh.

Pas certain néanmoins qu’un Argentin parcoure 1003 km à vélo en son honneur.

