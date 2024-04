Angers se rapproche d’Auxerre, Saint-Etienne retourne Bordeaux et reste en embuscade

Lors de la dernière journée, la déroute de l’AJA à QRM avait été adoucie par le revers d’Angers contre Grenoble.

Cette fois-ci, après que les Bourguignons ont cramé un deuxième joker dans la Bombonera aveyronnaise de Paul-Lignon, le SCO ne s’est pas refait avoir et revient à trois points du leader suite à sa victoire (2-1) contre Troyes. Une nouvelle mauvaise opération pour l’ESTAC qui reste à quatre points d’Annecy, premier non-relégable et pourtant défait à domicile par Grenoble (0-1). Lequel semble bien parti pour accueillir les copains du Red Star en Ligue 2, la saison prochaine.

Là où ça se corse – on ne parle pas des ventremolistes d’Ajaccio ou de Bastia, respectivement tombeur de Caen (2-1) et vainqueur à Guingamp (0-1) -, c’est qu’il y a de la bagarre pour les places de pré-barrages : après sa victoire contre Valenciennes (2-1), le Paris FC dépasse Rodez (désormais 5e), à égalité avec Pau, solide face à Laval (3-0), un adversaire direct sur lequel les Béarnais ont désormais une unité d’avance (50 points). Plus haut, Saint-Etienne reste accroché à la troisième marche du podium après sa spectaculaire fin de match face à Bordeaux : menés tout au long de la rencontre, les Verts (à dix contre onze pendant le dernier quart d’heure) ont retourné les Girondins comme des crêpes dans le temps additionnel grâce à un doublé marqué par Irvin Cardona (2-1). Belle réaction d’orgueil des hommes d’Olivier Dall’Oglio qui maintiennent la pression sur Angers, toujours quatre points devant.

Les cinq dernières journées de Ligue 2 s’annoncent aussi indécises que passionnantes.

Ajaccio 2-1 Caen

Buts : Barreto (20e), Ibayi (45e) pour l’ACA // Mendy (90.+5e, SP) pour Malherbe

Amiens 0-1 Dunkerque

But : Yassine (71e) pour Dunkerque

Angers 2-1 Troyes

Buts : Lepaul (60e), Abdelli (68e) pour le SCO // Diop (29e) pour l’ESTAC

Annecy 0-1 Grenoble

But : Benet (66e, sp) pour le GF38

Concarneau 0-0 QRM

Guingamp 0-1 Bastia

But : Dramé (26e) pour le Sporting

Paris FC 2-1 Valenciennes

Buts : Dicko (20e), Ollila (25e) pour le PFC // Jung (9e) pour VA

Pau 3-0 Laval

Buts : Silla (3e, 32e), Beusnard (65e) pour Pau

Saint-Etienne 2-1 Bordeaux

Buts : Cardona (90e+1, 90e+4) pour l’ASSE // Diaz (42e) pour les Girondins