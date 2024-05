Saïd Chabane relaxé dans l'affaire de blanchiment en bande organisée

Quelques jours après la montée du SCO d’Angers en Ligue 1, le propriétaire du club, Saïd Chabane, a été relaxé par le tribunal de Bobigny ce mardi, deux mois après la tenue son procès. Il était poursuivi dans une affaire de blanchiment en bande organisée et complicité d’exercice illégal de la fonction d’agent, pour laquelle le procureur avait requis dix-huit de mois de prison avec sursis.

Ouest-France précise que les deux intermédiaires sans licence, Abdelkader Chehida et Abdelkader Khelafi, et l’agent licencié FFF, Ianassa Koita, ont également été relaxés. L’ancien recruteur angevin, Jalal Benalla, jugé à leurs côtés, a lui été condamné à un an et demi de prison avec sursis et « interdiction d’exercer le métier d’agent et de gérer une entreprise pendant un an ». Ce n’est pas la seule affaire dans laquelle était empêtré Saïd Chabane ces dernières semaines : il a été reconnu coupable d’agression sexuelle dans un premier procès, une condamnation d’un an ferme pour laquelle il a décidé de faire appel.

