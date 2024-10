Roberto De Zerbi attend plus de Mason Greenwood

Encore un peu vert, Mason Greenwood ?

Après des débuts en fanfare avec l’OM, marqués notamment par cinq buts inscrits sur ses trois premiers matchs de Ligue 1, Mason Greenwood a connu un léger coup de moins bien ces dernières semaines. Moins influent et décisif, l’Anglais s’est repris lors de la large victoire des siens à Montpellier. Dimanche, il sera très attendu face au PSG, tant par les supporters que par son entraîneur, Roberto De Zerbi.

Peu mieux faire

Et l’Italien l’a fait savoir en conférence de presse. « J’attends encore plus de lui. C’est un joueur différent des autres, il est vraiment très bon, mais il peut être encore plus complet, encore plus homme d’équipe. Il doit travailler sur la phase sans ballon, mais il est jeune, il est humble, très disponible. Il peut devenir un joueur total. Mon travail, c’est de faire progresser les joueurs », a déclaré le technicien transalpin au sujet de son jeune attaquant.

Cela commencera par offrir le Classique de dimanche à l’OM.

