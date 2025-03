La Fédération kenyane ouvre une enquête après des suspicions de match truqué

Billet facile.

La Fédération kényane de football a annoncé ouvrir une enquête contre la sélection nationale pour des soupçons de match truqué lors de la rencontre face au Cameroun, en qualifications de la Coupe d’Afrique des nations 2026. Le match a été joué le 11 octobre dernier et le Kenya s’était incliné 4 à 1 face aux Lions indomptables, anéantissant ainsi les chances des Harambee Stars de se qualifier pour la phase finale de la CAN au Maroc. Le sélectionneur Engin Firat avait également démissionné dans la foulée après cet échec.

Une vidéo compromettante pour le gardien de but du Kenya

Dans un communiqué publié en ligne, la Fédération kenyane a confirmé qu’elle était au courant de vidéos circulant en ligne mettant en cause son gardien de but, Patrick Matasi, éveillant ainsi les soupçons d’une manipulation de match. La vidéo, filmée en secret, montrerait un homme discutant avec Matasi d’un projet de trucage d’un match en échange d’argent.

Statement on Match Manipulation Allegations

« La FKF défend l’intégrité du football et a lancé une enquête officielle, en collaboration avec la FIFA, la CAF et d’autres autorités compétentes », a expliqué la fédération. « Nous réaffirmons notre politique de tolérance zéro en matière de manipulation de matchs et nous engageons à préserver la crédibilité de notre compétition », a-t-elle assuré. La FKF a également annoncé la suspension de son gardien « de tous les événements et compétitions supervisés par la FKF pour une durée de 90 jours ». Une suspension pour la forme, puisque Matasi n’a pas été retenu par le nouveau sélectionneur Benni McCarthy lors de la dernière fenêtre internationale pour participer aux rencontres contre la Gambie (3-3) et le Gabon (1-2), dans le cadre des qualifications au Mondial 2026.

On pensait pourtant avoir laissé ce genre d’affaires 32 ans en arrière.

