Manchester City ou Chelsea ? Cet attaquant star de la Premier League a fait son choix

L’international ghanéen a pris sa décision.

Le 1er janvier, le mercato ouvre officiellement, et l’un des dossiers les plus brûlants en Angleterre concerne Antoine Semenyo, attaquant de l’AFC Bournemouth, qui dispose d’une clause libératoire fixée à 74 millions d’euros. Selon le Guardian, Manchester City se détache désormais comme le grand favori parmi les clubs intéressés par sa signature. Le joueur de 25 ans a connu sa révélation la saison dernière en Premier League, avec 11 buts et 6 passes dé. Cette saison encore, le Ghanéen se montre convaincant avec déjà 8 réalisations et 3 offrandes en 16 matchs.

Chelsea et Semenyo ne sont pas parvenus à un accord

Comme le rapportent nos confrères britanniques, Semenyo aurait choisi les Skyblues après que Chelsea FC s’est récemment renseigné sur ses exigences salariales, avant de renoncer à l’idée d’un transfert. Auparavant, l’intérêt de Tottenham aurait également rencontré peu d’enthousiasme de la part du joueur. En dehors de son option privilégiée, Manchester City, Liverpool et Manchester United restent en course pour son recrutement. Son entraîneur actuel, Andoni Iraola, interrogé mardi en conférence de presse à Bournemouth, aimerait le conserver : « Je comprends qu’il y ait beaucoup de bruit autour d’Antoine. […] Si vous me demandez mon avis, je ne veux pas le perdre. »

Le Père Noël aura sans doute bien du mal à exaucer son souhait.

