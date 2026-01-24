S’abonner au mag
Liverpool sombre à Bournemouth

Bournemouth 3-2 Liverpool

Buts : Evanilson (26e), Á. Jiménez (33e) & Adli (90e+5) pour les Cherries // Van Dijk (45e+1) & Szoboszlai (80e) pour les Reds

En scorant sur coup franc (80e), comme trois jours plus tôt au Vélodrome, Dominik Szoboszlai pensait avoir offert un point à Liverpool, en galère ce samedi sur la pelouse de Bournemouth. Menés deux buts à rien – avec un Virgil van Dijk à côté de ses pompes, même si buteur avant la pause – puis revenus à hauteur des Cherries, les Reds ont finalement craqué dans les dernières secondes (3-2), se liquéfiant sur une touche pour laisser Amine Adli, dans la cohue, faire exploser le Vitality Stadium (90e+5).

C’est la crise : si en Ligue des champions, les hommes d’Arne Slot (quatrièmes) tiennent leur rang, ce n’est pas la même limonade en PL, où Hugo Ekitiké – entré en cours de jeu ce samedi – et ses copains n’ont plus gagné depuis cinq rencontres. Ils pourraient être éjectés du top cinq à l’issue de ce week-end.

JB

