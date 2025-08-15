Liverpool bat Bournemouth sur le fil pour sa rentrée

Liverpool 4-2 Bournemouth

Buts : Ekitike (37ᵉ), Gakpo (49ᵉ), Chiesa (88ᵉ) et Salah (90ᵉ+4) pour les Reds // Semenyo (64ᵉ, 76ᵉ) pour les Cherries

Spoiler : Ekitike a marqué son premier but en Premier League.

Dans une rencontre teintée d’une émotion particulière, avec une minute de silence bouleversante pour Diogo Jota et son frère André, Liverpool a finalement battu Bournemouth dans cette première journée de Premier League grâce à des buts tardifs de Federico Chiesa et Mohamed Salah (4-2).

Le premier You'll never walk alone de la saison résonne à Anfield, et Diogo Jota et André Silva sont dans tous les esprits 🕊️🙏#LIVBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/YZZL1RgScI — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 15, 2025

Si l’Égyptien a été le premier à allumer la mèche avec sa spéciale, course côté gauche avant de rentrer à l’intérieur pour faire une frappe enroulée, bien captée par Djordje Petrovic (4ᵉ), c’est bien Hugo Ekitike qui a mis les hommes d’Arne Slot dans le droit chemin : sur un contre favorable, l’attaquant français, déjà buteur en Community Shield, ne s’est pas posé de question et a battu le portier adverse d’un plat du pied imparable (1-0, 37ᵉ). À peine rentré des vestiaires, Liverpool va mettre le but du break grâce à une belle réalisation de Cody Gakpo, parfaitement servi par le remuant Ekitike (2-0, 49ᵉ).

HUGO EKITIKE OUVRE DÉJÀ SON COMPTEUR EN PREMIER LEAGUE ⚡️ Le Français s'offre des débuts de rêve et marque au terme de cette belle combinaison avec Mac Allister 🤝#LIVBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/cUF3PgpuPx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 15, 2025

Déjà des frissons

Dans un petit fauteuil, les Reds vont pourtant faiblir progressivement. Lancé côté gauche, David Brooks a fait des ravages avant de centrer au niveau du premier poteau. Antoine Semenyo, victime de propos racistes lors de la rencontre par un supporter de Liverpool ce qui a entraîné l’interruption de la rencontre, a devancé Virgil van Dijk avant de tromper Alisson (2-1, 64ᵉ). La furie des Cherries est lancée. Après une perte de balle de Mohamed Salah, Hamed Traoré a trouvé parfaitement Semenyo dans la profondeur. Au terme d’un rush de 80 mètres, ce dernier fait de nouveau trembler les filets grâce à une frappe du pied gauche (2-2, 76ᵉ). Juste fou. Mais il en faut bien plus pour renverser Liverpool. Suite à un centre mal dégagé par la défense de Bournemouth, l’entrant Federico Chiesa a délivré Liverpool d’une reprise du pied droit (3-2, 88ᵉ) avant que, dans les ultimes instants de la rencontre, ce soit au tour de Mohamed Salah de faire rugir Anfield de plaisir en tuant tout suspense (4-2, 90ᵉ+4). Dominateurs avant d’être malmenés, les Reds ont su réagir au bon moment pour réussir leur entame de championnat.

Difficile de rêver meilleur scénario pour lancer une saison.

