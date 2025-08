Diogo Jota, absent omniprésent

Au pied de la Main Stand et de ses briques orangées, les pelouses ont gardé leur couleur rouge. Une grande partie des écharpes, des fleurs et des maillots, spontanément déposés, ont été retirés. Ils seront prochainement recyclés par une entreprise spécialisée pour créer une sculpture commémorative, qui tiendra compagnie à celles de Bob Paisley et Bill Shankly. Un petit bout de terre a malgré tout été préservé. Les écharpes sont nouées autour des arbres, déjà parés pour l’hiver. Les bouquets s’étalent. Des roses blanches et rouges, beaucoup, mais aussi des tournesols, du lys ou des chrysanthèmes. Les maillots se mélangent aux drapeaux, aux manettes de PlayStation et de Xbox, aux dessins d’enfants, aux photos. Des pièces de 20 centimes, aussi, laissées dans l’herbe en clin d’œil à l’éternel numéro 20 des Reds. Ce lundi, à Anfield, Diogo Jota était partout. Sauf à la place qui aurait été la sienne sans le tragique accident du 3 juillet.

Vers l’infini et au-delà

C’était hier et pourtant, le destin nous laisse le sentiment qu’une éternité s’est écoulée depuis ce 25 mai. Les champions d’Angleterre savouraient ce titre bien mérité, avec leur public et leurs proches. Diogo Jota était là, drapé dans les couleurs portugaises, le sourire éclatant, le regard brillant. Lundi, il aurait dû retrouver Anfield, où les orgasmes collectifs qu’il avait offerts – le 4-3 contre Tottenham à la 90e+4 en avril 2023, ou plus récemment le seul but du derby face à Everton – sont profondément ancrés dans les mémoires. La vie en a décidé autrement. Un mois et un jour après sa mort, son nom était dans tous les cœurs et les esprits, encore meurtris. Sur beaucoup de maillots aussi, puisque le club continue de floquer le numéro 20, en reversant tous les profits à sa fondation.

Darren a franchi le pas dimanche, malgré le tarif (115 euros). « Il donnait toujours son maximum, il se battait pour le maillot, confie le père de famille, tunique home sur les épaules. Il nous manquera. » Alex a fait sept heures de route depuis les Cornouailles pour ce premier match de la saison à Anfield. Lui ne porte pas le maillot officiel, mais une version achetée en Turquie, où le 0 est remplacé par le symbole de l’infini. « Sa mort m’a bouleversé. Pour moi, c’était comme un membre de la famille. Je supporte Liverpool depuis toujours, Diogo fait partie de ma vie, donc c’est spécial d’être là. C’était l’occasion de venir lui rendre hommage. » Les témoignages de respect et de gratitude se sont poursuivis dans le stade avec le dépôt de deux couronnes de fleurs devant le Kop avant le premier coup d’envoi, la reprise régulière du chant à la gloire de l’attaquant, ainsi que des applaudissements assourdissants à la 20e minute de chaque match, auxquels joueurs, arbitres et journalistes ont pleinement contribué.

Forever 20

Dans le nord de la ville, la peinture a coulé en même temps que les larmes. Trois nouveaux murals sont arrivés dans le quartier d’Anfield, déjà bien fourni en la matière, pour rendre hommage à Diogo Jota et André Silva. Au croisement d’Anfield Road et Lyon Road, les deux frères se dégagent au milieu des fenêtres, les couleurs portugaises en arrière-plan. Derrière cette fresque, Paul Curtis, qui a répondu à la demande populaire. « Des supporters m’ont mentionné sur Facebook et j’ai reçu pas mal de messages de fans me disant qu’ils seraient prêts à contribuer si une cagnotte était ouverte. Ce n’était pas mon idée, mais j’ai pris le relais, explique-t-il. J’ai lancé un crowdfunding pour couvrir les frais du projet et ça a pris d’énormes proportions. »

La cagnotte atteint aujourd’hui 26 640 livres (environ 30 000 euros), bien plus que l’objectif de 2 000 livres fixé par l’artiste. « Des dons sont arrivés du monde entier, s’étonne encore Curtis, qui a soumis deux modèles au vote des supporters avant de se mettre à l’ouvrage pendant sept jours. On adorait Jota, c’était un joueur excitant, pour lequel les supporters se levaient. Mais surtout, c’était un bon mec, discret, modeste, qui n’avait pas la grosse tête. Beaucoup de footballeurs sont concentrés sur l’argent, sur l’image, mais pas lui. Il incarnait vraiment les valeurs de la ville et du club. » L’argent sera reversé à la fondation que la famille de Diogo et André envisage de créer. À défaut, ce sont des associations qui en bénéficieront.

Sur Walton Road, Diogo s’affiche sur la façade d’un pub, The Halfway House, avec un large sourire, célébrant l’un de ses 65 buts chez les Reds en formant un cœur avec ses doigts. Sur Sybil Road, les briques rouges ont totalement disparu, noyées dans les milliers de messages de fans, autour d’un « Forever 20 » peint en blanc, sobre mais éloquent. Le mur est plein à craquer, tellement que les mots d’amour et les cœurs ont débordé sur les dalles posées au sol, sur les poteaux électriques, sur le séparateur de voies qui traînait par là et même sur les poubelles. Quelques supporters plissent encore les yeux en ce premier week-end d’août, à la recherche d’une brique vierge de tout coup de crayon pour rendre hommage au défunt. Les stylos passent naturellement de main en main. Les enfants s’agenouillent pour écrire par terre, certains s’allongent même pour dessiner au mieux. « C’était une évidence d’écrire quelque chose pour lui, glisse Emma après avoir laissé un « RIP Jota, de la famille Thompson », sur le mur. Il faisait partie de l’équipe depuis des années. C’est important pour moi. C’est notre club, on le supporte. »

« On voit à quel point il a touché les gens. C’est blindé, mais je vais trouver un endroit où écrire », assure Daniel, la veste de la nouvelle collection Adidas déjà sur les épaules. Le bonhomme vient tout juste de se faire tatouer le visage du Portugais sur le mollet. « C’est un peu surréaliste, on s’attend encore à le voir sortir du tunnel. Je n’y ai pas cru quand on m’a annoncé sa mort. Ça m’a scié. Il venait de se marier… On a fait la route dès le lendemain pour déposer des fleurs. » Un triste écho à l’histoire du club. Ce jour-là, Daniel avait aussi un bouquet à déposer devant le mémorial d’Hillsborough pour honorer l’un de ses cousins, mort à Sheffield en 1989.

