Le message fort d’Ibrahima Konaté aux supporters de Liverpool

Et eux, demandent-ils toujours sa prolongation ?

Ce n’est plus un secret, Liverpool va mal, peut-être un peu trop. Après un début de saison rempli d’ambition, le côté rouge de la Mersey rame, et son bateau tangue encore plus depuis la lourde défaite face au PSV Eindhoven (1-4), mercredi dernier. Et si l’entraîneur des Reds Arne Slot n’est pas encore sur le carreau, le coup de pression reçu ce jeudi l’obligeant à remporter ses deux prochaines rencontres prouve qu’il n’est plus intouchable.

Dans cette équipe où les leaders comme Virgil van Dijk ou encore Mohamed Salah sont muets, Ibrahima Konaté s’est chargé de prendre la parole. En fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, le défenseur français a pris ses responsabilités en demandant le soutien des supporters des Reds.

Histoire de « Never Walk Alone »

Sur son compte X, Ibou a publié un message poignant, assurant pour son équipe qu’il ne comptait pas renoncer. « Dans ces moments-là, les supporters comptent le plus, a-t-il commenté. Ceux qui restent avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments, ceux qui chantent pour nous, même dans les moments difficiles. Votre voix et votre soutien signifient tout pour nous. Nous savons que nous devons nous améliorer et nous continuerons à nous battre pour vous. Toujours. »

Le moment de montrer qu’ils ne marcheront vraiment jamais seuls.

C’est l’heure de la dernière chance pour Arne Slot

