Curtis Jones vide son sac après la nouvelle débâcle de Liverpool

Curtis Jones vide son sac après la nouvelle débâcle de Liverpool

What do you think of Liverpool Curtis ?

Liverpool n’en finit plus de dégringoler. Encore battus ce mercredi soir à domicile contre le PSV Eindhoven (1-4), les Reds d’Arne Slot ont enchaîné une neuvième défaite sur les douze dernières rencontres. Treizième de la phase de Ligue des champions, Liverpool peine à voir le bout du tunnel de la galère, et certains commencent à désespérer. À commencer par le plus ancien du club, Curtis Jones.

« On est dans la merde  »

Alors qu’il évolue sous le maillot red depuis ses 8 ans (soit seize saisons consécutives), le milieu de terrain reconverti latéral droit pour l’occasion n’a « pas les réponses » face à la situation de son équipe. « Je le dis à tout le monde, je suis tellement abasourdi que les mots me manquent. »

« C’est difficile, car je joue pour l’équipe que je supporte, continue le natif du Merseyside. Je connais le club depuis toujours, et cela fait très longtemps que je n’ai pas vu Liverpool traverser une période pareille. On est dans la merde et il faut que ça change. »

Une déclaration pleine de lucidité, alors que les Reds ne veulent pas lâcher l’affaire : « Nous portons toujours ce blason, et tant qu’il sera là, nous nous battrons. Nous allons tout faire pour ramener cette équipe au sommet. »

Première réponse face à West Ham ce samedi.

Liverpool sombre à Anfield contre le PSV

