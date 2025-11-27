S’abonner au mag
Les statistiques accablantes de Liverpool cette saison

Au nord, tout de nouveau.

Elle est lente, cette chute. Après s’être incliné 1-4 à Anfield face au PSV Eindhoven de l’increvable Ivan Perišić, Liverpool entre dans une nouvelle période historique de lose. Avec neuf défaites lors des douze derniers matchs toutes compétitions confondues, les Reds atteignent un bilan plus observé depuis janvier 1954.

Dont trois défaites consécutives par un écart de trois buts ou plus, une première depuis cette même période, en décembre 1953.  Manchester City 3-0, Nottingham Forest 0-3, puis le PSV. Alarmant.

« Je veux rester positif »

Si Curtis Jones exprime clairement que le club « est dans la merde et qu’il faut que ça change », son entraîneur Arne Slot nuance davantage, mais manque un peu d’arguments : « Les émotions sont très négatives. Mais je veux rester positif par rapport aux joueurs. Après avoir été menés 1-0, on est revenus dans le match et on a eu assez d’occasions pour mener 2-1. À la mi-temps, je ne pense pas que quelqu’un aurait imaginé qu’on perde 4-1. » Personne… sauf la bande de Bosz, qui se hisse à la 15e place de cette phase de ligue après ce succès.

Liverpool n’est pas prêt pour l’enfer du Vélodrome en janvier.

Curtis Jones vide son sac après la nouvelle débâcle de Liverpool

