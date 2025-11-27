S’abonner au mag
Pélissier : « Christophe Gleizes a tout mon soutien »

Pélissier : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Christophe Gleizes a tout mon soutien »

Pour la libération de Christophe Gleizes.

Lorsqu’un confrère est emprisonné pour avoir exercé son métier, la profession se mobilise, qu’il travaille pour la presse quotidienne, un magazine, un média en ligne, qu’il soit permanent ou indépendant.

Plusieurs clubs de Ligue 1 poursuivent des actions pour réclamer la libération de Christophe Gleizes, journaliste de So Foot et Society enfermé en Algérie depuis mai 2024 pour avoir fait son métier de journaliste. Son acte journalistique a été qualifié d’« apologie du terrorisme ». Condamné en première instance à sept ans de prison ferme, son procès en appel se tiendra le 3 décembre prochain. Reporters sans frontières le rappelle : « Le principe est simple : interviewer une source ne peut constituer un délit. Qualifier cette démarche “d’apologie du terrorisme” revient à nier la nature même du métier et à menacer la liberté d’informer. » 

« Tout autant, voire encore plus que la liberté tout court, la liberté de parole doit être respectée partout. Donc Christophe Gleizes a tout mon soutien », a tenu à rappeler Christophe Pélissier. L’entraîneur d’Auxerre répondait à la question de Luc Hagège, confrère de L’Équipe. Ce jeudi, le Stade rennais a également affiché son soutien à Christophe Gleizes et à la liberté de la presse. Nice, le RC Lens, le Paris FC, le FC Lorient, le FC Nantes, Le Havre AC et d’autres clubs et acteurs du monde du football ont également réagi. Une tribune a été cosignée par neuf organisations professionnelles.

« Cette mobilisation sans précédent du monde du foot pour un journaliste sportif montre l’absurdité de la condamnation de Christophe Gleizes actuellement détenu en Algérie. Nous espérons que le bruit de cet engagement lui parvienne là où il se trouve, par-delà les barreaux de sa prison »a tenu à rappeler Thibaut Bruttin, directeur général de RSF.

Une pétition est en ligne. Elle a été signée par plus de 22 000 personnes. Le combat continue.

