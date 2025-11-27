Mason Greenwood en Jamaïque : une option qui ne plaît pas à tout le monde

Fuis-moi, je te suis.

En feu avec l’OM (11 buts en 17 matchs) Mason Greenwood pourrait-il disputer le Mondial 2026 avec la Jamaïque ? L’idée fait saliver les dirigeants des Reggae Boyz. Le joueur de 24 ans possède désormais le passeport jamaïquain, obtenu en août, et la sélection devra se coltiner en mars les barrages, face à la Nouvelle-Calédonie puis potentiellement la RD Congo. Problème : Greenwood a refusé sa première convocation en septembre, car il espère « secrètement » un retour avec les Three Lions, eux bien qualifiés pour la grand-messe américaine mais qui ont tourné le dos à l’ex-pépite de Manchester United après ses déboires judiciaires.

Entre farce et injustice

Mais l’option jamaïcaine est loin de faire l’unanimité dans le vestiaire selon The Athletic. Pour plusieurs internationaux, voir débarquer Greenwood pour le Mondial aurait tout de la mauvaise idée. « Si les joueurs peuvent se présenter uniquement pour une Coupe du monde, ce serait une véritable farce. Cela en dirait long sur le joueur, et sur l’organisation qui laisserait faire. J’ai discuté avec les joueurs, je ne pense pas que cela me conviendrait, ni aux autres joueurs d’ailleurs. », dévoile Isaac Hayden, défenseur de QPR.

Même son de cloche chez Amari’i Bell : « Pendant des années, nombre d’entre nous ont tout donné pour représenter notre pays, malgré les difficultés rencontrées. Ce serait injuste envers ceux qui ont vécu cette expérience et qui n’auront plus jamais l’occasion de disputer une Coupe du monde. »

Comme à l’Olympique de Marseille, un éternel statut entre atout et malaise.

