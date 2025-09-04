S’abonner au mag
Le sélectionneur de la Jamaïque s’impatiente pour Mason Greenwood

Le sélectionneur de la Jamaïque s&rsquo;impatiente pour Mason Greenwood

Les fesses entre deux sélections.

Mason Greenwood aurait décidé de ne pas s’engager sur son avenir international avec la Jamaïque, après avoir obtenu la citoyenneté et un nouveau passeport le mois dernier. Selon le Daily Mail, le joueur olympien n’a pas signé les documents officialisant son changement de fédération. Et pour cause, Greenwood espère encore un retour avec les Three Lions.

Le sélectionneur de la Jamaïque en attente

Le sélectionneur de la Jamaïque, Steve McClaren, avait espéré inclure l’attaquant marseillais dans son équipe pour leurs matchs de qualifications pour la Coupe du monde contre les Bermudes vendredi et Trinité-et-Tobago mercredi.

McClaren a admis qu’il était déçu par la position de Greenwood, bien qu’il reste optimiste quant à la possibilité pour le joueur de jouer avec la Jamaïque plus tard dans l’année.« Nous lui avons obtenu un passeport et nous nous attendions à ce qu’il vienne avec nous », a concédé McClaren face à la presse.

À lui de choisir la bonne écurie.

