Noni Madueke succède à Paul Gascoigne avec une stat folle !

Une stat qui a toute sa place sur The Useless Web.

Noni Madueke a activement participé au succès fleuve de l’Angleterre en Serbie ce mardi soir (0-5), en inscrivant le deuxième but des Three Lions, son tout premier en sélection. Mais celui qui est récemment passé de Chelsea à Arsenal ne se doutait sûrement pas du type d’actualité qui allait émerger à son égard sur les réseaux sociaux. Habitué à nous balancer des chiffres ultra pointus, Opta a fait preuve d’un peu d’humour en envoyant une stat improbable.

1997 - Noni Madueke is the first player with all five vowels of the English language in his name to score for England since Paul Gascoigne against Moldova in September 1997. Scrabble. pic.twitter.com/zeUMffg4l0 — OptaJoe (@OptaJoe) September 9, 2025

L’entreprise britannique spécialisée dans les datas a en effet relevé que Noni Madueke est le premier buteur de la sélection anglaise depuis Paul Gascoigne (et son dernier but en sélection en 1997 contre la Moldavie) à avoir les cinq voyelles (a, e, i, o, u) de la langue anglaise dans son nom entier ! Un fait des plus inutiles mais qui a le mérite de bien faire rire tout le monde.

À quand le premier joueur anglais aux cinq voyelles à remporter un titre majeur ? (Cherchez pas dans l’effectif de 1966, on a vérifié)

