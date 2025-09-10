S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Serbie-Angleterre (0-5)

Noni Madueke succède à Paul Gascoigne avec une stat folle !

TJ
Noni Madueke succède à Paul Gascoigne avec une stat folle !

Une stat qui a toute sa place sur The Useless Web.

Noni Madueke a activement participé au succès fleuve de l’Angleterre en Serbie ce mardi soir (0-5), en inscrivant le deuxième but des Three Lions, son tout premier en sélection. Mais celui qui est récemment passé de Chelsea à Arsenal ne se doutait sûrement pas du type d’actualité qui allait émerger à son égard sur les réseaux sociaux. Habitué à nous balancer des chiffres ultra pointus, Opta a fait preuve d’un peu d’humour en envoyant une stat improbable.

L’entreprise britannique spécialisée dans les datas a en effet relevé que Noni Madueke est le premier buteur de la sélection anglaise depuis Paul Gascoigne (et son dernier but en sélection en 1997 contre la Moldavie) à avoir les cinq voyelles (a, e, i, o, u) de la langue anglaise dans son nom entier ! Un fait des plus inutiles mais qui a le mérite de bien faire rire tout le monde.

À quand le premier joueur anglais aux cinq voyelles à remporter un titre majeur ? (Cherchez pas dans l’effectif de 1966, on a vérifié)

Les Anglais prêts à quitter la pelouse en cas de racisme en Serbie

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez France - Islande (2-1)
Revivez France - Islande (2-1)

Revivez France - Islande (2-1)

Revivez France - Islande (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine