La Norvège explose la Moldavie, l'Angleterre facile en Serbie

Sur les neuf rencontres de ce mardi, en qualifications zone Europe pour la Coupe du Monde 2026, il y en a eu deux où il n’y pas eu du tout match. À commencer par la Norvège, qui a littéralement étrillé son adversaire moldave sur un score de match Coupe de France entre une D5 et une R2 : 11-1 ! Dans cette pluie de buts, Erling Haaland s’est fait plaisir, en inscrivant un quintuplé. La performance du match peut aussi revenir au milieu de terrain Thelo Asgaard, auteur d’un quadruplé en 27 minutes passées sur le terrain, après son entrée peu après l’heure de jeu. Une victoire précieuse dans la course au Mondial pour les Norvégiens, seuls en tête du groupe I avec 15 points, dont six d’avance sur le dauphin italien.

L’Angleterre facile, le Portugal dans la douleur

Dans la catégorie des cartons, on notera également la performance de l’Angleterre de Thomas Tuchel sur la pelouse de la Serbie ce mardi soir. Les Three Lions se sont facilement imposés 0-5, avec les exploits de cinq buteurs différents (Kane, Madueke, Konsa, Guehi, Rashford), et sont également dans de très bons rails vers la qualification pour le Mondial. La soirée a cependant été beaucoup moins tranquille pour le Portugal de Roberto Martinez. La Seleção portugaise est allé arracher la victoire au bout de la nuit en Hongrie, et un but décisif de João Cancelo dans les cinq dernières minutes (2-3), dans une campagne de qualif’ qui commence par un deux sur deux.

