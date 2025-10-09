S’abonner au mag
Frenkie de Jong fustige la délocalisation de Villarreal-Barcelone

Frenkie de Jong fustige la délocalisation de Villarreal-Barcelone

Enfin une grève des joueurs ?

Le 20 décembre prochain, Frenkie de Jong et ses coéquipiers du Barça se déplaceront aux États-Unis pour affronter Villarreal. Malgré la levée des boucliers des supporters et du syndicat des joueurs de Liga, l’UEFA a validé cette délocalisation lunaire, au même titre que celle du match de Serie A entre l’AC Milan et Côme, à Perth, en Australie.

« Personne ne nous écoute »

Présent avec les Pays-Bas durant la trêve internationale, De Jong en a profité pour tirer à boulets rouges sur l’instance européenne, estimant que la parole des joueurs ne compte pas assez. « Mais je n’aurais pas pris cette décision moi-même. Je ne suis pas d’accord non plus. C’est également injuste sur le plan sportif. Nous allons désormais disputer un match à l’extérieur sur un terrain neutre, mais j’ai l’impression que personne ne nous écoute », a-t-il clamé.

Avec Rodri et De Jong au milieu, l’équipe des syndicalistes a de la gueule.

L’UEFA approuve « à contrecœur » la délocalisation de matchs de Liga et de Serie A

