Villarreal-Barça : les joueurs de Liga sont contre la tenue du match à Miami

Le cauchemar américain ne fait que commencer.

Depuis le 11 août, toute l’Espagne a son avis sur le projet de la Ligue de délocaliser le match entre Villarreal et le FC Barcelone, du 20 décembre prochain, à Miami. De nombreux acteurs ont protesté contre cette décision déjà validée par la Fédération espagnole, notamment le Real Madrid, mais cela ne semble pas décourager les instances.

Les joueurs regrettent un manque de dialogue

Ce jeudi, le syndicat de footballeurs espagnols (AFE) et les capitaines de Liga se sont réunis pour statuer sur la situation et ont publié un communiqué sans équivoque : « L’AFE avait demandé un rapport détaillé à la Ligue afin d’informer les joueurs et de recueillir leurs avis. Dans sa réponse, l’organisation (…) s’est contentée de promettre de fournir des informations sur l’avancement du processus d’autorisation. Face à cette situation, nous considérons que, par manque de dialogue et d’information des joueurs, le début de ce projet est un manque de respect pour les footballeurs. »

Plus tôt, Unai Simón, gardien de l’Athletic Club et de la sélection espagnole, avait également tiré la sonnette d’alarme, évoquant de son côté l’incapacité de l’écrasante majorité des supporters à se rendre à l’autre bout du monde pour un match et fustigeant un « manque de respect envers les fans ». Le projet doit encore être soumis à l’UEFA et à la FIFA avant d’être entériné.

Spoiler : l’idée révolte tout le monde, mais la rencontre va évidemment bien avoir lieu.

Le Barça et Villarreal toucheraient un beau pactole en cas de match aux États-Unis