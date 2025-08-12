Le Real Madrid fait tout pour empêcher que Villarreal-Barça se joue aux États-Unis

Chacun s’occupe comme il peut.

La Liga espagnole a donné ce lundi son accord pour que le match de la 17e journée entre Villarreal et le FC Barcelone se déroule au stade Hard Rock Stadium de Miami, le 20 décembre prochain. En grand défenseur de la cause écologique (et surtout en hater numéro un du Barça), le Real Madrid s’est fermement opposé à ce que les deux équipes traversent l’Atlantique pour la rencontre dans un communiqué publié ce mardi.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2025

Trois actions en cours

La Casa Blanca s’indigne devant une décision qui « viole le principe essentiel de réciprocité territoriale qui régit les compétitions de championnat à double tour (un match à domicile et l’autre au domicile de l’équipe adverse), altérant l’équilibre compétitif », explique le club dans son communiqué.

Les Merengue ont annoncé avoir lancé trois actions concrètes pour contrecarrer le plan machiavélique de la fédération espagnole. Ils ont demandé à la FIFA de ne pas autoriser la rencontre sans l’accord des clubs de Liga, à l’UEFA de pousser la Fédération à revenir sur sa décision et au Conseil supérieur des Sports espagnol de ne pas accorder l’autorisation administrative nécessaire au bon déroulement du match. On rappelle que le Real Madrid ne joue pas le match, au cas où vous l’auriez oublié.

C’est pour la bonne cause, au moins.

