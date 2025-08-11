S’abonner au mag
Soucieuse de l'avenir de la planète, la fédé espagnole valide un match de la Liga à Miami

RFP
« L’écologie, on s’en fout », épisode 267.

L’Italie avait eu l’idée du siècle d’organiser un AC Milan-Côme à Perth en Australie, cette fois c’est LaLiga qui a décidé de brillamment innover. Lundi, la fédération espagnole de football a donné son accord pour qu’un match de LaLiga se déroule… aux États-Unis. Ce sera lors de la 17e journée du championnat espagnol, qui opposera le FC Barcelone à Villarreal. Dans un communiqué, la RFEF a affirmé qu’elle allait transmettre la requête à l’UEFA, afin que la rencontre puisse se jouer le 20 décembre prochain dans le stade Hard Rock Stadium de Miami, antre des anciens Culés Messi, Suarez, Alba et Busquets.

Après l’Arabie saoudite, les States

Ce n’est pas la première fois que les Espagnols décident de voguer vers d’autres rivages pour s’affronter footballistiquement. Lors de la Supercoupe d’Espagne, remportée par le FC Barcelone face au Real Madrid 5-2 en janvier dernier, les deux formations s’étaient affrontées en Arabie saoudite, à Djeddah. Pour Javier et compagnie, il est temps pour l’Espagne de conquérir les États-Unis avec les bandes de Nicolas Pépé et Lamine Yamal.

Pour la planète, on repassera plus tard.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

RFP

