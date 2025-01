Le Barça gifle le Real Madrid et prend la Supercopa

Real Madrid 2-5 FC Barcelone

Buts : Mbappé (5e) & Rodrygo (60e) pour le Real // Yamal (22e & 48e), Lewandowski (36e S.P.), Raphinha (39e) & Baldé (45e+10) pour le Barça

Expulsion : Szczęsny (56e) pour le Barça

La finale de Supercoupe d’Espagne 2024-2025, disputée à Djeddah en Arabie saoudite, devait être un duel serré entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Finalement, les Barcelonais n’auront même pas eu à forcer pour écarter leurs rivaux (2-5) et glaner un quinzième titre dans cette drôle de compétition.

En entame de partie, il fallait pourtant s’accrocher. Car après deux belles occasions pour le FC Barcelone, les Madrilènes ont frappé. Sèchement. En contre, sur un corner catalan repoussé, Vinícius Júnior a lancé Kylian Mbappé en profondeur, lui permettant de s’occuper d’Alejandro Baldé sur un joli enchaînement de dribbles avant de conclure d’un tir bien croisé (1-0, 5e) : le premier but du Français dans un Clásico, enfin. De quoi lancer la bande de Carlo Ancelotti ? Absolument pas, et bien au contraire, puisque les Barcelonais ont transformé leur petite domination en avantage réel. Lamine Yamal, décalé par Robert Lewandowski, est parvenu à démarrer dans le dos d’Antonio Rüdiger, éliminer Aurélien Tchouaméni et conclure (1-1, 22e). Gavi, touché sur un pied haut d’Eduardo Camavinga, a laissé Lewandowski transformer ça en puissance (1-2, 36e). Puis Raphinha a scoré de la tête sur l’excellent centre de Jules Koundé (1-3, 39e). Dans le temps additionnel de ce premier acte blaugrana, Rodrygo a participé malgré lui au festival, perdant un ballon facile sur corner pour offrir à Raphinha le loisir de servir Baldé, monté à ses côtés pour planter le quatrième (1-4, 45e+10). Renversada.

Mbappé en feu, mais trop seul

D’autant qu’après la pause, Raphinha a mis – encore et encore – Tchouaméni au supplice en le prenant de vitesse, avant de crocheter et marquer (1-5, 48e). La panique à Madrid, donc, jusqu’à l’heure de jeu. Afin d’atténuer cette triste soirée, Mbappé tenait en effet à rappeler qu’il était bien de retour, tant sur ses accélérations que sur ses prises de décisions. C’est justement sur l’une d’elles que KM9 a poussé Wojciech Szczęsny à la faute, le portier polonais sortant loin de son but pour stopper la chevauchée de l’attaquant, lui prenant la cheville au passage : expulsion, remplacement par Iñaki Peña, et coup franc dans la lucarne signé Rodrygo (2-5, 60e). Sursaut d’orgueil final, puisque plus rien ne se passera jusqu’à la fin, si ce n’est les foulées d’un Mbappé en feu – face aux pauvres Koundé et Ronald Araújo – mais cependant bien trop seul. Conclusion : le FC Barcelone s’est baladé. Les Madrilènes, eux, se consoleront en se disant qu’ils ont perdu seulement par trois buts d’écart ; en championnat, c’était quatre.

Real (4-3-3) : Courtois – L. Vázquez (Asencio, 52e), Rüdiger, Tchouaméni (Modrić, 64e), F. Mendy (F. García) – Camavinga (Ceballos, 46e), F. Valverde, J. Bellingham – Vinícius (B. Díaz, 76e), Mbappé, Rodrygo. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Barça (4-3-3) : Szczęsny – Koundé, Cubarsí, I. Martínez (Araújo, 28e), A. Baldé – Casadó, Gavi (Peña, 59e), Pedri – Yamal (Olmo, 59e), Lewandowski, Raphinha (F. Torres, 79e). Entraîneur : Hansi Flick

Iñigo Martínez estime que la sanction de Vinícius Junior est « injuste »