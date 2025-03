Ciao le resto du vendredi soir.

Dans une interview accordée ce mercredi aux Échos, le président de la LFP Vincent Labrune s’est dit « surpris de la politique tarifaire mise en place en août dernier » par le diffuseur du championnat de France DAZN. « Quand il y a un nouvel entrant sur un marché – et c’est ce que DAZN a fait ailleurs en Europe –, il commence par des prix bas puis les augmente au fur et à mesure », a poursuivi le dirigeant. Alors que c’est exactement tout le contraire qui s’est produit. Débarqué en France avec un tarif mensuel de 30 euros (40 sans engagement), la chaîne britannique a cassé ses prix au fur et à mesure, jusqu’à inclure des abonnements dans des menus McDonald’s, sponsor officiel de la Ligue 1.

Pour Labrune, DAZN est en partie responsable de la hausse du piratage

« Ce n’est pas la Ligue qui fixe les prix », s’est dédouané Labrune, dont il est toujours important de rappeler que l’objectif de droits TV à hauteur d’un milliard d’euros a été divisé par plus de deux (DAZN avait obtenu neuf rencontres par journée pour 450 millions d’euros). Jusqu’à avouer que DAZN, avec qui les relations avec la Ligue se sont particulièrement tendues ces derniers mois, a en partie une responsabilité quant à la hausse du piratage, qu’il décrit comme « le plus grand défi de l’histoire du football ».

« Cela a peut-être contribué à accélérer le phénomène », a-t-il avoué avant d’édulcorer ses propos pour ne pas davantage se friter avec son diffuseur. « Désormais, on a tous le même objectif, celui que DAZN performe, et j’ai le sentiment que tout le monde se mobilise. »

Rendez-vous en fin de saison pour faire le bilan, calmement.

Pourquoi le Brésil va remporter la Coupe du monde 2026