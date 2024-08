Quels tarifs pour voir la Ligue 1 sur DAZN ?

Attention, ça pique.

Alors que la LFP a validé ce mercredi l’attribution des droits TV pour la Ligue 1 à beIN Sports et à DAZN, les deux plateformes n’ont pas tardé à confirmer la nouvelle. La chaîne qatarie a publié un communiqué sur X pour annoncer son menu pour la saison prochaine, tandis que DAZN, qui a les droits de diffusion pour huit matchs par journée, a déjà révélé le prix de ses deux types d’abonnement.

La plateforme britannique propose deux formules différentes, une première baptisée « Unlimited » à 29,99 euros par mois pour un an (39,99 euros sans engagement), et une deuxième appelée « Super Sports » à 14,99 euros par mois pour un an. La première offre la possibilité de suivre les huit matchs de Ligue 1 en direct ainsi qu’au neuvième en décalé, la Ligue des champions féminine et d’autres sports comme la PFL (MMA) ou la Betclic Elite (basket).

Le forfait « Super Sports », lui, autorise à suivre un seul match en direct par journée, en plus des autres sports cités. Soit une offre adaptée pour les personnes qui ne veulent suivre que les rencontres de leur équipe, par exemple, à condition qu’ils puissent choisir leur rencontre… Ce qui n’a pas encore été précisé par le groupe.

Dans quel monde vivent ces gens, au juste ?

