À quoi ressemblera le week-end type de Ligue 1 cette saison ?

Parce que les JO, c’est bien, mais la Ligue 1, c’est mieux (oui, oui).

Ça y est, après des mois de négociations, de refus, de rumeurs et de prix exorbitants, on connaît enfin le nom des diffuseurs de la Ligue 1, et on a une idée plus claire de leur tarif. Après la validation de la LFP mercredi, c’est officiellement beIN Sports et DAZN qui diffuseront la ligue des talents, avec un match par journée pour la chaîne qatarie, et le reste des rencontres pour le « Netflix du sport ». En conséquence, les contours d’une journée-type de Ligue 1 se dessinent, même s’il va falloir se faire des nœuds au cerveau pour suivre. Mais pas de panique : on vous explique tout.

Commençons par poser le cadre. beIN retransmettra son match de la semaine en fonction du système suivant : la plus belle affiche lors des journées paires de championnat, et la deuxième lors des journées impaires. Mais attention(parce que ça serait trop simple), DAZN aurait obtenu lors des négociations que la chaîne franco-qatarie ne programme pas plus de huit à dix fois la même équipe par an, en plus de ne pas pouvoir diffuser deux semaines de suite des matchs du même club. L’Equipe révèle que ces clauses visent à éviter que beIN ne diffuse trop souvent les matchs du PSG. En contrepartie, le groupe bénéficiera d’extraits de rencontres programmés par DAZN pour ses magazines d’avant et d’après-match.

Passons donc à la grille de diffusion. Le créneau de diffusion de beIN sera le samedi après-midi à 17 heures, et des cases de repli sont prévues lors des semaines de rencontres en coupes d’Europe. Dans ces cas-là, beIN Sports diffusera son match le vendredi à 20h45 et le dimanche à 15h. Pour ce qui est de DAZN, la chaîne bénéficie donc de huit créneaux : un le vendredi soir à 20h45 ; deux le samedi soir à 19 heures et 21 heures ; quatre le dimanche après-midi dont un à 15 heures et trois à 17 heures ; et un le dimanche soir à 20h45. Et pour ceux qui n’ont pas envie de payer pour voir l’explosion de Georges Mikautadze à Lyon, des images de la « Liguain » seront disponibles en clair dans la semaine sur France 3 après Tout Le Sport, en plus de celles diffusées par le légendaire Téléfoot.

Voilà, vous savez tout. Et pour les personnes prêtes à craquer leur PEL pour suivre tous les championnats européens, retrouvez notre guide ici.

Jake O’Brien file en Premier League