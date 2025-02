DAZN ne paiera que 50% du contrat, la LFP saisit la justice

Comme un air de déjà-vu.

Mécontents de l’accès à ses droits et des conditions de diffusion, affectées par le piratage et le streaming illégal, le diffuseur britannique avait menacé de revoir le contrat à la baisse et de ne pas payer sa quatrième échéance (celle de février) comme le rapportait L’Équipe. Chose annoncée, chose à moitié respectée, puisque DAZN a décidé de n’honorer qu’à hauteur de 50% le contrat avec la LFP. Le rapport conflictuel ne risque pas de s’arrêter cet hiver…

La justice tranchera

L’information sera officiellement communiquée aux présidents de Ligue 1 ce mercredi à 17h30, lors d’un conseil d’administration extraordinaire. Afin de ne pas se retrouver en redressement judiciaire, DAZN a gardé les 35 autres millions de côté. Parallèlement, le conflit prend une tournure judiciaire. DAZN, s’estimant lésé dans son traitement, conteste les accusations de la LFP, qui de son côté a saisi le tribunal de commerce de Paris pour « défaut de paiement ». Une confrontation est prévue dès ce vendredi devant la justice.

Vincent Labrune n’est pas à l’abri.

