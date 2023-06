Saison terminée, on rembobine.

Dans une interview à L’Équipe, publié ce mardi, Vincent Labrune fait le bilan de cette saison 2022-2023. Le président de la LFP a commencé par condamner la bousculade d’un joueur de Rodez par un supporter bordelais, ainsi que l’agression du petit Kenzo à Ajaccio. À propos du refus de certains joueurs de porter le maillot arc-en-ciel, à l’occasion de la journée de lutte contre l’homophobie organisée par la LFP, Labrune a déclaré : « On veut être une ligue moderne, vivante et ouverte d’esprit. La saison prochaine, on sera intransigeants sur cette opération. Il ne s’agit pas de politique ou de religion, mais de non-discrimination. Rien n’est négociable sur ce sujet. »

Côté jeu, Vincent Labrune est plutôt satisfait : « On a fait une très belle saison et on est sur le bon chemin. » Il s’est tout de même dit déçu des prestations européennes des clubs français. Il a également confirmé le report du Trophée des champions en janvier 2024, mais celui-ci se jouera quand même très probablement à l’étranger.

Côté sous, l’appel d’offres des droits de la Ligue 1 va « vraisemblablement » être lancé en septembre, a-t-il annoncé. L’objectif visé est le milliard d’euros. Il déclare également que « Canal+ ne souhaite pas participer ». C’est d’ailleurs tout un modèle économique qu’il faut ausculter. « La multipropriété des clubs, je ne suis pas un grand fan », a-t-il déclaré, interrogé sur le sujet, car Toulouse, qui possède le même propriétaire que l’AC Milan, pourrait être privé de Coupe d’Europe la saison prochaine. « Nous, on cherche des investisseurs puissants attirés par nos quatre places en Ligue des champions (trois directes, plus une par les barrages) et la future hausse de nos droits audiovisuels », a-t-il ajouté.

On a hâte de voir ça.

