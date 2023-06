Ajaccio-OM : Soupçons de cris de singe, un journaliste et un enfant atteint d’un cancer agressés

Un monde malade.

Déjà fortement émaillée par des incidents entre les supporters des deux camps, la rencontre remportée par l’AC Ajaccio face à l’OM (1-0) a été le théâtre de nouveaux incidents regrettables. D’abord, toujours en amont et selon des témoins sur place, des cris de singe et des propos racistes auraient été proférés par plusieurs ultras corses à l’encontre du parcage marseillais : des « Couscoussiers, tous des sans-papiers », auraient notamment été répétés et entendus.

Entre les jets de projectiles et les jets de pierre, un enfant de 8 ans (atteint d’une tumeur au cerveau) et un journaliste ont également subi de plein fouet la bêtise de certains supporters locaux. Selon BFM Marseille Provence, Kenzo, de son prénom, a été insulté avant de recevoir plusieurs coups de poing au visage. Poussé contre la rambarde, son père a subi le même sort, et leurs maillots ont été arrachés puis brûlés par des pseudo suiveurs de l’ACA. Selon le club corse, qui a fermement condamné ces actes odieux, « des individus se sont introduits dans leur loge ». Pour ne rien arranger, un journaliste de France Télévision a lui aussi été agressé, après avoir voulu filmer une escarmouche entre les supporters ajacciens et marseillais dans une station-service proche du stade François-Coty. Son matériel a été détruit, et l’homme de 50 ans a lui aussi été frappé sans ménagement.

On ne sait pas de qui certains hommes descendent, mais ils devraient vraiment prendre leur ticket gagnant pour l’asile de fous.

