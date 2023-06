Ajaccio sanctionné par la LFP, à cause notamment de l’agression du petit Kenzo

Bien fait.

Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a distribué de la fermeture de tribunes dans tous les sens. Voire de stade, dans le cas d’Ajaccio. François-Coty sera à huis clos pour le premier match à domicile de la saison de l’ACA, puni pour « incidents d’avant-match, usage d’engins pyrotechniques, intrusions et agression d’un jeune supporter ». En l’occurrence, le petit Kenzo, fan de l’OM, agressé lors de l’ultime journée de championnat. D’ailleurs, les Phocéens font sauter leur sursis et écopent d’une interdiction de déplacement à cause du « comportement » de leurs supporters en Corse.

Réunie le 21 juin 2023, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes : fermeture pour un match ferme du stade François-Coty. #ACAOM — AC Ajaccio (@ACAjaccio) June 21, 2023

Toujours en Ligue 1, le Stade rennais est également interdit d’un déplacement pour usage d’engins pyrotechniques lors du match à Brest. Le SRFC se voit également sanctionné de la fermeture de la tribune Mordelles Basse pour un match, toujours pour usage d’engins pyrotechniques, cette fois contre Monaco. Le promu havrais, pour les envahissements de terrain et la fiesta qui s’est ensuivie, prend 40 000 euros d’amende et un match à huis clos avec sursis. En Ligue 2, la tribune Jean Snella de Geoffroy-Guichard sera fermée pour une rencontre, encore pour une histoire de fumigènes.

Conseil de classe compliqué.

