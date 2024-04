Nantes accroché à Montpellier

Montpellier 1-1 Nantes

Buts : Adams (2e) // Abline (7e)

Expulsions : Mincarelli (90e+1), Nordin (90e+5) pour le MHSC

Un point, c’est tout.

Montpellier et Nantes n’ont pas réussi à se départager en ouverture de la 31e journée de Ligue 1 (1-1). Il ne fallait pas arriver en retard à la Mosson, où le MHSC n’a eu besoin que de 90 secondes pour ouvrir le score. Muet depuis son doublé contre Toulouse le 29 octobre, Akor Adams a mis fin à six mois de disette en Ligue 1, du plat du pied, sur un centre de Mousa Al-Tamari (1-0, 2e). Le premier, et le dernier tir cadré de la soirée pour les Héraultais. Cinq minutes plus tard, Matthis Abline a concrétisé le gros travail de Mostafa Mohamed du pointu (1-1, 7e).

Les Canaris ont globalement dominé la rencontre avec 15 frappes, mais Benjamin Lecomte s’est opposé à Mohamed (41e) et Florent Mollet (45e+2). Les hommes d’Antoine Kombouaré, qui ont perdu leur capitaine Pedro Chirivella sur blessure (62e), n’ont pas réussi à forcer le verrou adverse, bien que le MHSC ait fini la rencontre à neuf avec les expulsions de Lucas Mincarelli, qui a fait faute en tant que dernier défenseur (90e+1), et Arnaud Nordin, pour un pied haut sur Nicolas Cozza (90e+5). Si Montpellier peut voir venir, Nantes reste dans l’inconfort avec seulement quatre points de plus que le barragiste. En sachant que les Canaris n’ont plus que des cadors à jouer (Brest, Lille, Monaco).

Le cœur bat très fort.

