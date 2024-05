Raymond Domenech battu lors des élections à l’UNECATEF

Bientôt une nouvelle demande en mariage, comme après chaque défaite de Raymond ?

Président de l’UNECATEF, le syndicat des entraîneurs, depuis 2016, Raymond Domenech va devoir laisser la main. C’est une liste emmenée par Claude Le Roy (pressenti pour prendre la présidence), Jacky Bonnevay et Philippe Montanier qui a remporté le scrutin organisé ce matin au siège de la FFF. Les adhérents ont élu vingt membres de l’opposition à Domenech, qui composeront donc le nouveau comité exécutif du syndicat. Quelques semaines avant l’organisation de ce vote, l’ex-coach du FC Nantes dénonçait une tentative de « putsch ».

En 2021, l’ancien sélectionneur des Bleus avait laissé entendre qu’il pourrait lâcher le poste, avant de finalement se raviser et de briguer un nouveau mandat. « J’avais raconté ça il y a trois ans, rappelle le principal intéressé à Libération. À la condition de voir émerger quelqu’un ayant les qualités pour prendre le relais. Je n’ai vu personne. On me reproche d’avoir verrouillé le syndicat, mais ceux qui veulent ma place ne m’ont jamais dit qu’ils voulaient en faire plus. » Ses opposants lui reprochent notamment de s’être approprié l’UNECATEF et de n’avoir pas assez soutenu les nombreux coachs jetés par-dessus bord par les clubs. « L’année 2024 a été terrible pour les entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Est-ce qu’on a entendu l’UNECATEF ? » lançait l’un d’entre eux à Libé.

Au moins, Raymond sera dispo quand Kita cherchera le remplaçant de Kombouaré en octobre prochain.