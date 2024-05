Quand Joey Barton pointait une carabine sur la tête de ses coéquipiers

« Bad boys, bad boys, whatcha gonna do ? »

Paul Bosvelt a passé deux saisons à Manchester City (2003-2005). Le Néerlandais y a fait la connaissance du tout jeune Joey Barton, qui démarrait alors sa carrière en Premier League. Le sulfureux milieu anglais était déjà du genre à se faire remarquer, et il a laissé un souvenir impérissable à son coéquipier de l’époque. « Un jour, il est venu au club avec une carabine à air comprimé », confie l’ancien international néerlandais dans un entretien avec le média AD.

« Ce n’était pas un jouet, mais une vraie, une de ces grosses carabines. Dans le vestiaire, il l’a pointée sur la tête des joueurs français. Et là, on voyait soudain un point de lumière infrarouge au-dessus des yeux. Et on riait. » C’était peut-être un peu moins marrant pour David Sommeil, Sylvain Distin, Christian Negouai, Antoine Sibierski et Nicolas Anelka.

Je suis un Français, sortez-moi de là.