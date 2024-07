Zverev propose à Guardiola de devenir son entraîneur

Le mercato bat son plein.

Sacré champion d’Angleterre pour la quatrième saison consécutive, Pep Guardiola profite d’une coupure estivale bien méritée. L’entraîneur de Manchester City a justement mis le cap sur Londres pour assister au tournoi de Wimbledon, et notamment à la victoire d’Alexander Zverev sur Cameron Norrie ce samedi. Une fois le match terminé, l’Allemand, interrogé sur le court, a déclaré sa flamme au tacticien : « C’est un honneur incroyable de jouer sur ce court magnifique, de jouer devant le Royal Box. Nous avions de grands invités aujourd’hui, une légende du football avec Pep Guardiola. »

"If you're tired of football, you can coach me on a tennis court anytime" 😂

Alexander Zverev loved having Pep Guardiola watch him from the Royal Box#Wimbledon pic.twitter.com/NGTj8uqBkH

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2024