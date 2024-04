Record de buts pour les quarts de finale de la Ligue des champions

Du spectacle aux quatre coins de l’Europe.

Depuis huit jours, les quarts de finale de la Ligue des champions régalent les amoureux du ballon rond et des scénarios improbables. Au point de battre le record du nombre de buts inscrits sur les huit rencontres disputées à ce stade de la compétition avec pas moins de 32 caramels. Si ce mercredi aura été la soirée la moins prolifique, les buts de Rodrygo, Joshua Kimmich et Kevin De Bruyne auront suffi à faire tomber les 30 réalisations de la saison 2003-2004.

31 – Le but de Joshua Kimmich pour le Bayern est le 31e de ces quarts de finale de Ligue des Champions, un record sur ce tour dans l'histoire de la compétition. Dingo. https://t.co/eoMT1UQfpv — OptaJean (@OptaJean) April 17, 2024

Une folie entamée du côté du Santiago Bernabéu, où Citizens et Merengues s’étaient livré un combat sans merci. Mais la double confrontation entre le PSG et le Barça s’est finalement adjugé la palme avec pas moins de dix buts, juste devant les neuf de Dortmund-Atlético de Madrid. À ce niveau-là, les cinq petits buts célébrés par les supporters d’Arsenal et du Bayern Munich feraient presque peine à voir.

Vivement les demies !

