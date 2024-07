Le Bayern ne compterait plus sur Kingsley Coman

Période trouble pour Kingsley Coman.

S’il a vécu la plus belle joie possible en devenant à nouveau papa pendant l’Euro, Coman ne peut pas dire qu’il étend son bonheur au terrain actuellement. Celui qui a disputé seulement 16 minutes avec les Bleus durant la compétition remettrait son avenir en sélection nationale en question. Mais ce n’est pas tout. Selon les informations de L’Équipe, le Bayern Munich ne compterait désormais plus sur le Français pour le futur. Ses blessures récurrentes n’avantagent évidemment pas son cas, mais surtout, Vincent Kompany compterait en priorité sur Michael Olise et Leroy Sané pour animer les ailes de son équipe. Les dirigeants bavarois souhaiteraient le vendre dès cet été, et si un club est prêt à aligner entre 50 et 60 millions pour débaucher Coman, il pourrait rafler la mise rapidement.

Les vacances vont faire du bien au Français.

Un international portugais va rester en Allemagne pour poursuivre sa carrière