Le Bayern s’envole en tête, Leverkusen repris par Leipzig

Harry Kane peut avoir doublement le sourire. Déjà car il s’est amusé avec le défenseur de Fribourg avec un enchaînement contrôle orienté et frappe des 20 mètres pour ouvrir le score. Et surtout car le Bayern a conforté sa place de leader en s’imposant à Fribourg (1-2) avec un coup de boule de Kim Min-jae. La réduction du score de la tête de Matthias Ginter ne changera rien, les Bavarois s’envolent en tête avec six points d’avance sur Leverkusen.

Leipzig fait une Leverkusen face à Leverkusen

Florian Wirtz, lui, peut tirer la gueule après le nul du Bayer Leverkusen à Leipzig (2-2). Intenable comme depuis le début de saison, l’Allemand pensait avoir fait le plus dur avec un slalom autour des défenseurs de Leipzig suivi d’une frappe sur le poteau reprise par Patrik Schick (0-1), puis en récupérant le ballon avant de servir Aleix Garcia (0-2). Sauf que Leipzig a retourné la situation avec deux coups francs. Un premier direct de David Raum (1-2), et un second de Xavi Simons qu’Edmond Tapsoba pousse dans ses propres filets (2-2).

Deux frères, deux ambiances

Dans les autres rencontres, Dortmund reste enfoui dans sa crise après son nul contre le Werder Brême (2-2). Devant au score malgré un carton rouge d’entrée de jeu pour Nico Schlotterbeck, le BvB s’est fait reprendre en fin de match par le Werder et par Leonardo Bittencourt qui a envoyé une demi-volée en pleine lucarne pour s’offrir le but du week-end en Allemagne. Sinon, Mayence se rapproche du top 4 avec sa victoire contre Stuttgart (2-0) et Augsbourg s’est imposé sur le gong contre Heidenheim (2-1) grâce à un but dans les arrêts de jeu de Keven Schlotterbeck, qui a vécu un meilleur après-midi que son frère.

Harry Kane va peut-être enfin remporter un trophée.

RB Leipzig 2-2 Bayer Leverkusen

Buts : Raum (41e) et Tapsoba CSC (85e) pour Leipzig // Schick (18e) et Garcia (36e) pour Leverkusen

Dortmund 2-2 Werder

Buts : Guirassy (28e) et Friedl CSC (51e) pour Dortmund // Bittencourt (65e) et Ducksch (72e) pour le Werder

Fribourg 1-2 Bayern

Buts : Ginter (68e) pour Fribourg // Kane (15e) et Kim (54e) pour le Bayern

Augsbourg 2-1 Heidenheim

Buts : Matsima (45e) et Schlotterbeck (92e) pour Augsbourg // Mainka (76e) pour Heindenheim

Mayence 2-0 Stuttgart

Buts : Weiper (29e) et Caci (86e) pour Mayence

