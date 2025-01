C'est fini pour Nuri Şahin à la tête de Dortmund

Nuri, logé, parti.

La défaite contre Bologne, ce mardi soir, a été celle de trop pour Nuri Şahin. Dortmund a publié un communiqué ce matin pour annoncer le licenciement de son entraîneur. Malgré les liens forts entre le club de la Ruhr et son ancien milieu de terrain, Lars Ricken, directeur général du BVB, a déclaré ne pas avoir eu d’autre choix face à la situation actuelle : « Après quatre défaites consécutives, une seule victoire lors des neuf derniers matchs, et notre position actuelle de dixièmes au classement de la Bundesliga, nous avons malheureusement perdu confiance en la capacité de l’équipe à atteindre nos objectifs sportifs dans cette configuration. Cette décision me fait aussi mal personnellement, mais elle était devenue inévitable après le match contre Bologne. »

Une déception partagée par le néo-ex-manager du BVB. « Malheureusement, nous n’avons pas réussi à rendre justice aux ambitions sportives du Borussia Dortmund cette saison à ce stade », ajoute celui qui présente un bilan de 12 victoires, 4 nuls et 11 défaites depuis son arrivée cet été.

Un gros nom pour dépanner

Dixièmes de Bundesliga, à vingt points du Bayern, les Jaunes et Noirs doivent se lancer dans une véritable mission remontada pour espérer se qualifier en Ligue des champions la saison prochaine. Pour relever ce défi, si le nom d’Erik ten Hag a circulé, le Ballon d’or 1990 Lothar Matthäus, a glissé le nom de Joachim Löw au micro de Sky Germany. Cependant, l’ancien sélectionneur allemand n’a pas entraîné en club depuis vingt ans.

Borussia Dortmund und Nuri Sahin gehen ab sofort getrennte Wege Der BVB hat seinen Cheftrainer nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage in der UEFA Champions League am Dienstagabend beim FC Bologna freigestellt. Alle Infos: 👉 https://t.co/TufDGRXeGq pic.twitter.com/3CeC9hgAAe — Borussia Dortmund (@BVB) January 22, 2025

Si Klopp n’avait pas rejoint Red Bull…

