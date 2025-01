Stuttgart se balade, la surprise Bologne, la Juve s’endort

Slovan Bratislava 1-3 VfB Stuttgart

Buts : Metsoko (85e) pour le Slovan Bratislava // Leweling (11e, 36e), Rieder (87e) pour Stuttgart.

Stuttgart envoie un message au PSG.

Condamné à s’imposer pour espérer accrocher les barrages, le VfB Stuttgart a confirmé sa bonne forme du moment en dominant le – déjà éliminé – Slovan Bratislava (1-3). Le club de la ville où se serait récemment mariée la chanteuse Charlie XCX a craqué à deux reprises en première période sur deux pions signés Jamie Lewelling, servi par Deniz Undav (0-1, 11e) puis par le Français Enzo Millot (0-2, 36e). En seconde période, les Allemands ont relâché la pression et ont failli se faire peur en fin de rencontre lorsque Idjessi Metsoko, le natif de Stains, s’en est allé battre en bout de course Alexander Nübel (1-2, 85e). Parti à l’assaut du but adverse pour décrocher son premier point dans cette Ligue des champions, le Slovan se découvre, et Fabian Rieder, prêté par le Stade rennais, éteint les lumières deux minutes plus tard à peine (1-3, 87e). Non, la tâche du PSG ne sera pas aisée à la Mercedes-Benz Arena dans une semaine.

Bologne 2-1 Borussia Dortmund

Buts : Dallinga (71e), Iling-Junior (72e) pour Bologne // Guirassy (SP, 15e) pour le BvB

C’est confirmé : le Borussia Dortmund est très malade.

Alors que jusque-là, la Ligue des champions était la respiration des Borussen, le BvB a chuté sur la pelouse de Bologne (2-1) qui n’avait marqué qu’un seul pion jusque-là. Tout avait pourtant bien commencé pour Dortmund, lancé par une panenka sur penalty de Serhou Guirassy consécutif à une faute sur corner d’Emil Holm (0-1, 15e). La blessure du capitaine rossoblù Riccardo Orsolini aurait dû ne rien arranger pour Bologne, mais en seconde période, la magie a enfin opéré pour la squadra de Vincenzo Italiano : en l’espace de deux minutes, l’ancien Toulousain Thijs Dallinga a égalisé (1-1, 71e) avant de voir son coéquipier Samuel Iling-Junior l’imiter dans la foulée après que le Néerlandais a lui-même buté sur Gregor Kobel (2-1, 72e). Une opération immense qui ne permet pas malheureusement à Bologne d’éviter l’élimination, tandis que Dortmund devra valider sa place vraisemblablement en barrages face au Shakhtar Donetsk lors de la dernière journée.

Étoile rouge de Belgrade 2-3 PSV Eindhoven

Buts : Ndiaye (71e), Djiga (77e) pour l’Étoile rouge // De Jong (17e, 24e), Flamingo (43e) pour le PSV Rouge : Flamingo (50e) côté PSV

Le PSV se rapproche des barrages.

En tête à la pause avec trois buts d’avance, le PSV s’est fait peur, mais ramène un précieux succès de Serbie et du Marakana de l’Étoile rouge de Belgrade (3-2).

Alors que le duo Joey Veerman-Luuk de Jong s’est chargé d’offrir deux pions au bout de 25 minutes, c’est Ryan Flamingo qui, d’une superbe reprise de volée à l’entrée de la surface, a parachevé le premier acte parfait des Néerlandais (0-3, 43e). Mais voilà, peu après l’entame du second acte, le même Flamingo voit rouge pour une faute en tant que dernier défenseur sur l’ancien Marseillais Nemanja Radonjić. Un signal synonyme de révolte pour les locaux, qui vont réduire le score par Chérif Ndiaye (1-3, 71e) puis grâce à un coup de casque de Nasser Djiga sur corner (2-3, 77e). Insuffisant pour éviter un sixième revers dans cette Ligue des champions à l’Étoile rouge qui y dit déjà au revoir pour la suite des hostilités.

Club Bruges 0-0 Juventus

Il fallait bien un 0-0 moche à souhait dans cette soirée endiablée de Ligue des champions, et il est arrivé à Bruges entre le Club Bruges et la Juventus de Thiago Motta (0-0). Invaincus depuis trois mois et une défaite à Milan, les Belges ont tenu tête aux Bianconeri qui n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent et qui doivent donc se contenter d’un petit point. Avec 12 points, la Vieille Dame devra battre Benfica pour espérer être au moins tête de série en barrages, tandis que Bruges (11 points) ira défier Manchester City pour un potentiel ultime affrontement décisif pour l’avenir européen de ces deux clubs. Potentiellement, hein.

Claude Maurice terrasse Dortmund, Leipzig reprend sa couronne et Stuttgart croque Kiel