Stuttgart punit le Bayern, Dortmund tabasse Augsbourg

Serhou Guirassy > Harry Kane, même si l’Anglais a marqué.

Alors qu’il pouvait définitivement assurer sa deuxième place de Bundesliga très loin du Bayer Leverkusen, le Bayern Munich a largement perdu à Stuttgart (3-1). Son premier poursuivant conserve donc encore une chance de coiffer le champion déchu dans la dernière ligne droite, puisque deux points seulement séparent les deux formations. Leonidas Stergiou a ouvert le score avec un piqué, avant l’égalisation sur penalty de Kane. En fin de match, Jeong Woo-yeong a fait rentrer Manuel Neuer au fond des filets avec la balle grâce à un violent coup de casque sur un centre parfait de Silas. L’international congolais a achevé les Bavarois dans les arrêts de jeu au terme d’un contre éclair, décalé sur la gauche par un tacle de Guirassy.

Avec une équipe intégralement remaniée et avant sa demi-finale retour de Ligue des champions au Parc des Princes, le Borussia Dortmud a de son côté roulé sur Augsbourg (5-1) en prenant bien soin de prendre le large en première période. Marco Reus, qui a annoncé son départ en fin de saison après douze ans de services, a brillé avec un subtil piqué et deux passes décisives, la seconde après la pause à destination de Felix Nmecha. Youssoufa Moukoko a probablement déjà inscrit le doublé le plus simple de sa carrière, en profitant des errements aberrants de l’arrière-garde du FCA qui lui a tout offert sur un plateau à base de contres défavorables et de placement défaillant.

Mais le match de l’année, c’est mardi pour le BvB (qui termine la saison interne en roue libre, étant déjà assuré de participer à la prochaine Ligue des champions comme Stuttgart et le RB Leipzig).

Stuttgart 3-1 Bayern Munich

Buts : Stergiou (29e), Jeong W-y. (83e) et Silas (90e+3) pour les Schwaben // Kane (37e SP) pour le Rekordmeister

Borussia Dortmund 5-1 Augsbourg

Buts : Moukoko (4e et 29e), Malen (20e), Reus (34e) et Nmecha (64e) pour le BvB // Vargas (32e) pour le FCA

