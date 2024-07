Rayan Cherki vers Dortmund, le PSG colère

Le Borussia Dortmund sauve le soldat Rayan.

Rayan Cherki devrait finalement rejoindre le Borussia Dortmund. Selon des informations de L’Équipe publiées ce lundi, le PSG et l’attaquant lyonnais s’étaient pourtant mis d’accord sur un transfert de 15 millions d’euros. Cherki aurait également échangé avec le coach parisien Luis Enrique, attiré par son projet de jeu. Mais à un an de la fin de son contrat avec l’OL, les négociations entre le joueur de 20 ans et le club parisien ont bloqué sur des primes de Cherki. Lyon ne les aurait pas intégrées dans les négociations.

Toujours selon L’Équipe, Dortmund aurait proposé à Cherki un « plan Bellingham » (ou un « plan Haaland ») : le faire grandir et ne pas bloquer un futur transfert. Le tout en portant le numéro 10, celui de Mario Götze, Thorgan Hazard ou Tomáš Rosický. Enervé et déçu de ne pas mettre la main sur Cherki pour 15 petits millions, le PSG s’en prend à l’entourage du joueur (qui est le même que celui de Kylian Mbappé), qui prépare actuellement les Jeux olympiques avec l’équipe de France.

La concurrence avec Youssoufa Moukoko s’annonce rude.

