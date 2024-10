Milan Škriniar explique pourquoi il est resté au PSG

Aussi peu pressé que sur le terrain, Milan.

Cantonné à un rôle de second couteau au PSG, où il est devenu le quatrième au poste de défenseur central dans l’esprit de Luis Enrique, Milan Škriniar est toujours présent en sélection slovaque, dont il est l’un des tauliers depuis plusieurs années. Avant d’affronter la Suède, vendredi, en Ligue des nations, l’ancien de l’Inter a été interrogé au sujet de son déclassement dans la capitale. Parmi les questions qui lui ont été posées, la suivante : pourquoi n’a-t-il pas quitté Paris l’été dernier en sachant que Luis Enrique ne comptait plus sur lui ?

Škriniar veut se battre pour saisir sa chance

« Il y avait de nombreuses options. On m’a informé que je ne serais pas aussi utilisé que la saison dernière. Mais c’était en fin de mercato, donc les options étaient surtout des prêts, a expliqué Milan Škriniar. Je n’étais pas dans la phase finale des négociations avec les clubs. Finalement, lors d’une réunion avec la direction du club et l’entraîneur, nous nous sommes mis d’accord sur le fait qu’il valait mieux que je reste et que je me batte pour saisir ma chance. »

Et d’évoquer le management de Luis Enrique : « Concernant le manque de temps de jeu, le coach ne discute pas de ce genre de choses. Je serais heureux si j’avais plus d’opportunités, mais je respecte ses décisions, c’est lui qui décide de la composition de l’équipe. Je ne peux pas l’influencer. »

Bon soldat, bon salaire.

