Luis Enrique a fatigué son équipe de tournage

Luis Enrique est un être intense épisode 2 462.

Ça y est, la série sur Luis Enrique a enfin débuté ! Teasée dans les grandes largeurs depuis plusieurs semaines, la série documentaire sur la première saison de l’entraîneur ibérique dans la capitale a été diffusée pour la première fois lundi soir en Espagne. L’occasion pour le producteur exécutif, Marc Guillén, de revenir sur les conditions de tournage auprès d’Enrique. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela ne semble pas de tout repos. « La vérité, c’est que c’était épuisant, a-t-il ainsi confié à Relevo dans un entretien. C’est une personne tellement énergique que lorsque vous êtes avec lui, il vous pompe l’énergie. »

La série diffusée sur Movistar Plus+, intitulée No tenéis ni p*** idea (Vous n’avez la moindre p**** d’idée), et qui comporte trois épisodes, se veut la plus proche possible de Luis Enrique au quotidien et laisse libre cours au coach. « C’est presque un monologue », confie Guillén, qui chante ses louanges : « C’est une personne très authentique, transparente et passionnée, et je pense qu’il sera mieux compris. » Une façon de le dépeindre qui ne lui a semble-t-il pas déplu. « Ça lui a beaucoup plu, et il a été très reconnaissant parce qu’il pense que ça montre vraiment qui il est », se satisfait le producteur. Surtout, la série ne semble éluder aucun sujet, comme le fait que les Parisiens avaient bien bossé sur Hummels avant leur demi-finale de Ligue des champions contre Dortmund.

On espère qu’ils n’ont pas trop bossé les corners défensifs avant Arsenal, alors !

