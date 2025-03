Le PSG ouvre des chambres d’hôtel à l’effigie de ses légendes

Pour dormir sur ses deux oreilles avant d’avoir la coupe aux grandes oreilles.

Le Paris Saint-Germain diversifie ses activités. Après avoir mué son Parc des Princes en parc à sensations fortes en inaugurant une tyrolienne dans le stade à partir de l’été 2025, le club de la capitale se lance dans l’hôtellerie. En partenariat avec Novotel, le PSG lance ses Legendary Rooms. Le concept ? Une chambre d’hôtel à l’effigie d’une des légendes du club afin de permettre « aux fans du monde entier de vivre des expériences inédites et inoubliables célébrant leur joueur préféré », raconte Jean-Yves Minet, le directeur international de Novotel, sur le site internet du club.

La première chambre à l’honneur de Javier Pastore

La première de ces chambres sera située à l’hôtel Novotel de Jakarta et mettra à l’honneur un certain Javier Pastore. La chambre sera décorée d’objets et d’illustrations en lien avec le club et El Flaco. Les clients auront également accès à des interviews exclusives de chaque légende où celle-ci revient sur sa carrière, raconte ses « habitudes de voyage » et les « guidera pour découvrir les services de l’hôtel et leur destination ».

Nicola Ibbetson, directrice des partenariats internationaux du Paris Saint-Germain, explique qu’« en célébrant nos légendes d’une manière aussi innovante et puissante, nous rendons hommage à leur carrière, tout en tissant des liens forts avec nos supporters ».

On attend le guide tour de Mbappé à Madrid.

