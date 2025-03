Le Parc des Princes propose une nouvelle attraction à sensation forte

On va pouvoir s’envoyer en l’air au Parc des Princes.

Avez-vous déjà rêvé d’être une spidercam ? Si oui – et peut-être qu’il s’agirait d’aller consulter –, vous allez pouvoir en devenir une. En effet, le Parc des Princes a annoncé sur son site internet le lancement de sa toute nouvelle activité pour offrir un accès immersif, moderne et inédit (quoique, on en a déjà vu en Pologne) à ses fans : une tyrolienne.

Du jamais-vu !

Les fans du Paris Saint-Germain, les fans de tyroliennes ou tout simplement les pigeons pourront survoler la pelouse que Lionel Messi, Neymar, Hervin Ongenda ou Apoula Edel ont foulée. Le tout, pour la modique somme de 30 euros. Ah non, ça, c’est le tarif réduit pour les moins de 13 ans et les plus de 65 ans. Pour les autres, c’est 40 euros. C’est rien, après tout : vous ferez un restaurant de moins le vendredi soir.

À partir du 14 juin, le Stadium Tour s’enrichit d’une nouvelle étape spectaculaire : une tyrolienne installée au cœur du Parc. 🏟️ Réservez dès maintenant votre visite. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 7, 2025

Rêvons plus grand.

PSG-OM sortira le 16 mars au cinéma