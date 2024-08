10 conseils de restos pour le vendredi soir

Taquin et bon vivant, le président montpelliérain Laurent Nicollin envisage qu'un fan de foot puisse se priver d'un restaurant du vendredi soir pour regarder un match de Ligue 1. Impossible ! D'autant plus avec cette sélection de haute volée, le bon repas est assuré.

⇒ La buvette du Parc des Princes

Le foot, c’est toujours mieux au stade, et si Paris n’a pas sa galette saucisse comme à Rennes ou ses frites comme à Lens, le Parc des Princes peut proposer un bon casse-dalle. Sans aller dans la corbeille entre Vincent Labrune, Nicolas Sarkozy et DJ Snake, les alentours du Parc vendent des cheeseburgers de bœuf charolais, des hot dogs ou des croque-monsieurs. Idéal pour voir Montpellier au Parc.

Distance du nouveau siège de la LFP : 30 minutes en métro.

30 minutes en métro. Peut-on y aller deux fois dans le mois tout en payant un abonnement DAZN pour Angers-Montpellier ? Entre 15,90 et 19,90 euros la formule complète, avec ou sans le gobelet « collector ». Plus le prix du billet et celui du déplacement à Paris, il faut faire une croix sur l’abonnement télé.

#MatchDay [Buvettes Au Parc] 🍔🍺 Nos buvettes restent ouvertes jusqu’à 15 minutes après la fin du match. Profitez-en ! #PSGFCM #ICICESTPARİS 🔴🔵 https://t.co/PMeD1AiaCo — PSG Fan Services (@PSGFanServices) May 21, 2022

⇒ Le McDo de Montpellier

Puisqu’il faut bien rendre hommage à son sponsor, et que la malbouffe, c’est toujours un petit plaisir qui ramène en enfance. Le goût ressemble à du Tricatel, l’usine de cuisine rapide épinglée par Louis de Funès et Coluche dans L’Aile ou la cuisse, mais c’est pas grave. En plus à Montpellier, l’indice Big Mac est de 5,1 euros, soit 30 centimes de moins que la moyenne française. Magnifique.

Distance du nouveau siège de la LFP : 7h15 en voiture.

7h15 en voiture. Peut-on y aller deux fois dans le mois tout en payant un abonnement pour Angers-Montpellier ? Oui, mais pas plus. Même si le menu McFirst à 6,35 euros en Maxi Best Of est peut-être fait pour vous si vous tenez absolument à dévorer la Ligue 1 chaque week-end.

⇒ Un kebab, arrivé bien froid en Uber Eats

Idéal pour se reposer après une belle semaine, scroller sur Tiktok et regarder une série avec un copain ou une copine, en survet’. Il peut même être mangé sur le canapé. Penser à bien mettre une bougie dans l’appartement et à descendre les boîtes juste après l’avoir dégusté.

Distance du nouveau siège de la LFP : tout dépend où on habite.

tout dépend où on habite. Peut-on y aller deux fois dans le mois tout en payant un abonnement pour Angers-Montpellier ? Oui, surtout si on compile des codes de fidélités dans les centres commerciaux ou aux arrêts de bus. Comptez quand même une petite vingtaine d’euros pour un menu dans un fast-food basique.

⇒ Le Fouquet’s, sur l’avenue George-V

Attention, au Fouquet’s, pas de jurons. Pas de « que ça à foutre » ou de « … (il s’arrête avant l’injure) » comme dans L’Équipe. Tenue correcte exigée. L’ambiance tranche avec le brouhaha des stades, trop pénible pour discuter de ce qu’on pourrait faire avec un milliard d’euros. Et si on a raté Nicolas Sarkozy au Parc des Princes, on pourra peut-être l’y retrouver ici.

Distance du nouveau siège de la LFP ? 20 minutes à pied, c’est pratique.

20 minutes à pied, c’est pratique. Peut-on y aller deux fois dans le mois tout en payant un abonnement pour Angers-Montpellier ? Non, pour la plupart des plats, c’est plus de trente euros : 32 pour le Carpaccio de Boeuf, pour être très précis.

⇒ Le Taj Mahal de Villejuif, le Bombay de Châteauroux ou le Thali de Charleville-Mézières

Toujours calme et bien servis, les restaurants indiens sont parfaits pour digérer une semaine intense, fêter un anniversaire sans trop se ruiner, ou passer un premier date. Les sauces au curcuma ou au cumin permettent aussi de s’ouvrir au monde, comme les matchs de Ligue 1 le dimanche à 13 heures.

Distance du nouveau siège de la LFP : Rapide et dans toutes les villes.

Rapide et dans toutes les villes. Peut-on y aller deux fois dans le mois tout en payant un abonnement pour Angers-Montpellier ? De la variété dans les plats, des menus compris entre 15 et 30 euros, c’est un oui.

⇒ Le Triskell à Montignac-Lascaux, en tête à tête avec Vincent Labrune

Une crêperie en Dordogne, parfait pour se retrouver et faire un point sur sa vie professionnelle à la mi-août. Les enfants se font des copains et des copines dans la piscine, vous avez visité Sarlat, le gouffre de Padirac et vous avez mis le réveil à 8h30 pour la première fois des vacances pour aller visiter Lascaux IV, le Triskell, c’est le début de l’après-midi détente. Sur les bords de la Vézère, 4,5 étoiles après 326 avis sur Tripadvisor, on peut faire confiance à la carte, même si les vraies crêperies restent au pays de l’ancien copain Noël le Graët.

Distance du nouveau siège de la LFP : 5h10, même avec deux pauses dans des aires d’autoroute.

5h10, même avec deux pauses dans des aires d’autoroute. Peut-on y aller deux fois dans le mois tout en payant un abonnement pour Angers-Montpellier ? 4,30 euros la crêpe au sucre + 3,60 euros la bolée de cidre, les familles nombreuses devront se passer de la Ligue 1.

⇒ La Mirlitantouille, à Rennes

Oui, il est possible de dîner ailleurs qu’à la crêperie Saint-Georges quand on se pointe dans la capitale bretonne. Un petit tour du côté de la rue Nantaise (tiens, tiens) et hop, voilà ce bistrot de copains au nom imprononçable, sauf après une menthe pastille aux alentours d’une heure du mat’. Un lieu parfait pour ceux qui aiment retrouver l’ambiance du stade et affectionnent ce moment unique où sent qu’on a un peu trop abusé du menu à la carte, qui bouge tous les jours.

Distance du nouveau siège de la LFP : 3h37, soit un peu plus qu’en enchaînement Lens-Strasbourg et Nantes-Auxerre.

3h37, soit un peu plus qu’en enchaînement Lens-Strasbourg et Nantes-Auxerre. Peut-on y aller deux fois dans le mois tout en payant un abonnement pour Angers-Montpellier ? Aïe, ça risque d’être un peu juste, il faut compter une trentaine d’euros (voire plus) pour les gros mangeurs. Au pire, il y a toujours la formule du midi.

⇒ Un Café ou une Brasserie « du stade », à Bordeaux, Vichy, Bar-Le-Duc, le « Sully » de Chartres, le « Café Le France » d’Aurillac et tous les autres

Dans ces troquets, l’hédonisme est de mise. Ils sont parfaits pour le ventre mou, avec ou sans IPTV. Les habitués ont leur ballon de rouge, c’est la France des bistrots qui vivent, refont le monde et discutent autour du zinc. Licence IV, toujours, cacahuètes, souvent.

Distance du nouveau siège de la LFP : beaucoup trop loin.

beaucoup trop loin. Peut-on y aller deux fois dans le mois tout en payant un abonnement pour Angers-Montpellier ? 13,50 euros la tartiflette auvergnate au France d’Aurillac, avec la possibilité de voir les matchs.

⇒ La Marmite, à Bourg-Saint-Maurice

Idéal pour bien décompresser après une saison passée à durement négocier les droits télé, ou pour attendre des virements bancaires de clubs anglais ou saoudiens, la Marmite offre une vue imprenable sur les montagnes des Alpes. Avec des plats savoyards, en prime.

Distance du nouveau siège de la LFP : loin, mais pratique pour aller jusqu’en Autriche voir des matchs amicaux de présaison.

loin, mais pratique pour aller jusqu’en Autriche voir des matchs amicaux de présaison. Peut-on y aller deux fois dans le mois tout en payant un abonnement pour Angers-Montpellier ? Compliqué si on prend une croziflette, un dessert (9,50 euros le baba au génépi) ou une bière locale.

⇒ Le Mirazur, à Menton

L’incontournable trois étoiles du chef Mauro Colagreco sur la Côte d’Azur. Mais si, vous savez, le monsieur qu’on voit chaque année dans Top Chef. Depuis le 13 août, il est en tout cas possible de découvrir un menu unique autour de la tomate, « une ode à ce fruit d’été comme une invitation au voyage parmi les 85 variétés cultivées dans nos jardins », peut-on lire sur le site de l’établissement.

Distance du nouveau siège de la LFP : 1h30 en jet privé. Bah quoi ?

1h30 en jet privé. Bah quoi ? Peut-on y aller deux fois dans le mois tout en payant un abonnement pour Angers-Montpellier ? 380 euros le menu Tomate en six plats, donc ne vous foutez pas de notre gueule : DAZN, c’est un pourboire pour vous.

